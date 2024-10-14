(CNN)-- نشر حزب الله، المدعوم من إيران، رسالة مُسجلة من أمينه العام الراحل حسن نصر الله، الأحد، وسط تكثيف الهجوم الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان.

في مقطع فيديو يتضمن تسجيلا صوتيًا لنصر الله، يمكن سماعه يقول: "(نحن) نراهن عليكم بعد الله وعلى حضوركم وإيمانكم وجهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم، ونراهن عليكم للدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف، وعن كل إنجازات دماء الشهداء الذين سبقونا".

من غير الواضح متى تم تسجيل الرسالة. لكن إصدارها يؤكد تصميم حزب الله على الاستمرار في القتال في مواجهة الهجوم الإسرائيلي المستمر ضده.

يأتي إصدار التسجيل في الوقت الذي يواصل فيه حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، بعد ما يقرب من أسبوعين من بدء إسرائيل توغلها البري في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه حتى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي الأحد، أطلق حزب الله 115 صاروخًا على إسرائيل.

وأعلن حزب الله الأحد مسؤوليته عن أكثر من 25 هجومًا على قواعد وتجمعات للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، بما في ذلك اشتباكات متلاحمة مع جنود إسرائيليين. كما حذر حزب الله المواطنين الإسرائيليين من الاقتراب من "التجمعات العسكرية".