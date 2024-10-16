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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

بعد تحذير أمريكي بسبب الوضع في غزة.. ما الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة؟

الشرق الأوسط
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مسؤولة أمريكية استقالت بسبب غزة لـCNN: علينا التوقف عن حماية إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا.. وعلى بايدن الاستماع لخبرائه

(CNN)-- حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنها قد تتوقف عن إمدادها بالأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة.

هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها حليف إسرائيل الرئيسي بوقف الإمدادات. في مايو/أيار، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمر اجتياح مدينة رفح الجنوبية. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واصل الحملة، واستمر تدفق الأسلحة الأمريكية.

لكن التحذير الأخير، الذي يقول إن إسرائيل لديها 30 يومًا لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، أو المخاطرة بانتهاك القوانين الأمريكية التي تحكم المساعدات العسكرية الأجنبية، يمثل خطوة كبيرة في الضغط، مما يشير إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية قد تكون في خطر.

في حين خفضت دول أخرى بشكل كبير مساعداتها العسكرية لإسرائيل على مدار العام الماضي، فإن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك.

إليك المزيد حول من يزود إسرائيل بالأسلحة:

الولايات المتحدة:

الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بشكل ساحق. في عام 2023، جاء 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير حول عمليات نقل الأسلحة الدولية صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). وكانت ألمانيا هي الثانية من حيث الحجم، حيث قدمت 30%، تليها إيطاليا بنسبة 0.9%. وكانت المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا من بين المساهمين الآخرين.

وأفادت مؤسسة الأبحاث أن الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة "لعبت دورًا رئيسيًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله"، مشيرة إلى أنه في نهاية عام 2023، تم تسليم آلاف القنابل والصواريخ الموجهة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. كما تم تسليم طائرات مقاتلة من طرازي F-35 وF-15 إلى إسرائيل من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2024.

حدّد تحليل شبكة CNN حالات متعددة تم فيها استخدام ذخائر مصنعة في الولايات المتحدة طوال الحرب، بما في ذلك في الضربات التي قتلت مدنيين. ومؤخرًا، وجدت CNN أن القنابل المصنعة في الولايات المتحدة والتي يبلغ وزنها 2000 رطل ربما استخدمت في الهجوم الإسرائيلي الذي قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.

كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية لإسرائيل، حيث قدمت أكثر من 130 مليار دولار في تمويل ثنائي منذ عام 1948، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. في عام 2019، وقعت الدولتان مذكرة تفاهم تضمن أن تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل سنويًا 3.3 مليار دولار من برنامج التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار أخرى للدفاع الصاروخي.

ألمانيا:

بينما ساهمت ألمانيا في عام 2023 بنحو 30٪ من أسلحة إسرائيل، فقد انخفض هذا العرض بشكل كبير على مدار عام 2024.

في وقت سابق من هذا العام، رفضت محكمة العدل الدولية طلبًا من نيكاراغوا لإصدار أمر لألمانيا بوقف توريد المساعدات العسكرية لإسرائيل. وكان أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن المساعدات العسكرية الألمانية للبلاد انخفضت من حوالي 200 مليون يورو (220 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) بحلول وقت صدور الحكم في مارس.

المستشار الألماني أولاف شولتز خلال حديثه في البرلمان الألماني (البوندستاغ)
Credit: Sean Gallup/Getty Images

ولكن في 10 أكتوبر/تشرين الأول، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن البلاد لم تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرًا إلى أن ألمانيا "زودت إسرائيل بالأسلحة وسنزودها بالأسلحة". وأضاف أنه سيتم تسليم الأسلحة إلى إسرائيل "في المستقبل القريب".

كان الأمن الإسرائيلي عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية الألمانية تاريخيًا بسبب حادثة الهولوكوست النازية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

إيطاليا:

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت إيطاليا طائرات هليكوبتر وبنادق لإسرائيل، وهي شريكة في برنامج مقاتلات F-35، وتساعد في تصنيع الأجزاء.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني لوسائل الإعلام المحلية في أواخر يناير/كانون الثاني أن إيطاليا أوقفت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن أي صفقات تم توقيعها قبل ذلك الوقت لا تزال قيد التنفيذ.

وقالت منظمة باجيلا بوليتيكا الإيطالية للمراقبة إن الشركات الإيطالية باعت أسلحة بقيمة 129 مليون دولار تقريبًا لإسرائيل في خلال عقد من الزمن حتى عام 2022.

المملكة المتحدة:

قالت الحكومة البريطانية إن "صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منخفضة"، فيما أشارت إلى أنها منحت تراخيص بقيمة 23.42 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، علّقت المملكة المتحدة بعض التراخيص لإسرائيل للمعدات العسكرية خلال العام الماضي.

وعلّق وزير الخارجية ديفيد لامي حوالي 30 ترخيصًا من أصل 350 ترخيصًا لإسرائيل عند تولي حكومة حزب العمال منصبها في يوليو/تموز، حيث وجد تقييم رسمي أن هناك خطرًا واضحًا من إمكانية استخدام الأسلحة "لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

وأثرت عمليات التعليق على توريد بعض الأجزاء للطائرات بدون طيار وطائرات F-35 المقاتلة. ومع ذلك، لم تعلق حكومة المملكة المتحدة توريد المواد غير المستخدمة في الصراع بين إسرائيل وحماس - على سبيل المثال، لأغراض التدريب.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ (يسار) ومنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي "باتريوت" (يمين) خلال مناورة عسكرية إسرائيلية أمريكية - 8 مارس/آذار 2018.
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

إسبانيا:

في فبراير/شباط، أصدرت وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون بيانًا صحفيًا يشير إلى أن الحكومة لم تصدر أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفه بالهجوم الإسرائيلي "غير المقبول" في لبنان وحث المجتمع الدولي على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال: "إننا نؤكد على الحاجة الملحة للحكومة الإسرائيلية لوقف أعمالها العدائية التي تنتهك القانون الدولي بغزو دولة ثالثة، في هذه الحالة لبنان، وكذلك القانون الإنساني الدولي، كما شككت محكمة العدل الدولية في ذلك".

فرنسا:

في حين أن فرنسا زودت إسرائيل تاريخيًا بالأسلحة، إلا أن العلاقات بين البلدين أصبحت متوترة في الأسابيع الأخيرة حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لمحاولة الضغط من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، دعا ماكرون إلى تعليق بيع الأسلحة "المستخدمة في الحرب في غزة" بشكل كامل، وأكد أن فرنسا لم تشارك في توريدها. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لا تظهر بياناته أي صادرات فرنسية للأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل من عام 2019 إلى 2023، لكنه يشير إلى أن فرنسا زودت إسرائيل بمكونات للأسلحة.

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