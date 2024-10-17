يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

(CNN) -- التزم المسؤولون الأمريكيون الصمت في اللحظات التي تلت إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يحقق فيما إذا كانت عملية عسكرية في غزة أدت إلى مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.

ولكن إذا تأكد مقتل السنوار بالفعل، فإن التداعيات على إدارة بايدن ستكون بالغة الأهمية. وربما يكون مقتله المحتمل هو الحدث الوحيد الذي أشار إليه العديد من المسؤولين الأمريكيين باعتباره أكبر تغيير محتمل في قواعد اللعبة بالحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحماس.

ومع توقف مفاوضات وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن لعدة أشهر، ظل كبار المسؤولين في الإدارة متمسكين بالأمل في إمكانية التخلص من السنوار في يوم من الأيام، ورأوا أن ذلك قد يفتح أبوابًا لم يكن من الممكن أن تكون مفتوحة بدون هذا الحدث.

لقد نظر المسؤولون الأمريكيون إلى مقتل السنوار، ببساطة، باعتباره الحدث الذي تحتاج إليه إسرائيل بشدة حتى تتمكن من إعلان انتهاء حربها في غزة.

وحتى في المناقشات التي دارت حول ما يسمى باتفاق "الكل مقابل الكل" ــ فكرة إطلاق سراح كل رهينة لدى حماس مقابل كل سجين فلسطيني تريد حماس إطلاق سراحه ــ وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه بعيد المنال ــ رأى بعض المسؤولين الأمريكيين بأن هذه الفكرة قد تكون قابلة للتطبيق إذا ما قُتل السنوار.