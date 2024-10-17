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(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن إسرائيل "اتخذت إجراءات لتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة" بعد أن بعث كبار المسؤولين الأمريكيين رسالة تحدد مطالب محددة بشأن إدخال المزيد من المساعدات للقطاع.

وأشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إلى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مثل "إعادة فتح الطريق من الأردن للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وإعادة فتح معبر إيريز في الشمال، واتخاذ خطوات للموافقة على مستودع جديد للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لتخفيف الأعباء اللوجستية داخل غزة، وإبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بأن إسرائيل تتنازل عن (الإقرارات الجمركية) لمدة 12 شهرا".

لكن ميلر لم يقل إن الخطوات المتخذة حتى الآن "كافية"، وقال إن مدى التزام إسرائيل ستحدده الإجراءات المقبلة.

وأضاف أن 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة من الأردن الثلاثاء.

وتضغط الإدارة الأمريكية للسماح بدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة إلى غزة يوميا، وفقا للرسالة التي أُرسلت مؤخرا إلى المسؤولين الإسرائيليين.