نشر الخميس ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2024

الجيش الإسرائيلي يُحقق في إمكانية مقتل يحيى السنوار.. إليكم ما نعرفه

يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

كاميرا CNN في طهران تواكب جنازة قائد عسكري إيراني قُتل مع نصرالله

(CNN) -- يفحص المسؤولون الإسرائيليون بصمات الأصابع وسجلات أسنان الجثة التي يعتقد أنها لزعيم حماس يحيى السنوار، بالإضافة إلى اختبارات الحمض النووي، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وكانت مصادر قد ذكرت لشبكة CNN في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بأنها تجري اختبار الحمض النووي للتأكد من مقتل السنوار.

لدى الحكومة الإسرائيلية المقاييس البيومترية للسنوار لأنه قضى أكثر من عقدين في السجون الإسرائيلية بتهم تتعلق بالقتل.

ولم يصدر أي تأكيد بد من جانب الجيش الإسرائيلي أو من جانب حركة "حماس" حول مصير السنوار بعد.