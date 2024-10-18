كيف علق بايدن على مقتل يحيى السنوار ومستقبل قطاع غزة بدون حماس؟

البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار يُمثل "لحظة عدالة"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، الخميس، "بجعل هذه اللحظة فرصة للبحث عن طريق للسلام".

وأضاف بايدن من برلين بألمانيا، أن "مقتل زعيم حماس يُمثل لحظة عدالة. لقد كانت يداه ملطخة بدماء الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين والألمان وكثيرين آخرين". "أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، بأن نجعل هذه اللحظة أيضا فرصة للبحث عن طريق للسلام، ومستقبل أفضل في غزة بدون حماس".

وكان بايدن على متن طائرة الرئاسة عندما تأكدت أنباء مقتل السنوار، وتحدث هاتفيا مع نتنياهو بعدما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل السنوار. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين بعد هبوطه في برلين، إنه سيرسل كبير دبلوماسييه، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة لمحاولة إطلاق محادثات الرهائن المتوقفة.

كما تحدث الرئيس الأمريكي، الجمعة، عن الحرب الجارية في أوكرانيا وكيف "نهضت ألمانيا لمواجهة اللحظة" في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وكان من المفترض أن يجتمع بايدن، مع قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في قاعدة رامشتاين الجوية، لكنه تم إلغاء هذا الاجتماع عندما أجل بايدن سفره إلى الخارج مع اقتراب إعصار ميلتون صوب جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال بايدن: "عندما شن بوتين غزوه الوحشي لأوكرانيا، ذكّرتنا جميعا لماذا هذا التحالف ضروري للغاية. تحت قيادتك، المستشار الألماني، نهضت ألمانيا لمواجهة اللحظة التي أظهرت فيها الحكمة للاعتراف بأن هذه الحرب كانت نقطة تحول في التاريخ، وهجوما على مبادئ السلم والأمن المحميين في أوروبا منذ أكثر من 75 عاما".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بينما تواجه أوكرانيا شتاء قاسيا، يجب علينا أن نحافظ على عزمنا وجهودنا ودعمنا".

ولم يرد بايدن على أسئلة الصحفيين في برلين بعد الانتهاء من تصريحاته المُعدة مسبقا.