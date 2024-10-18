نشر الجمعة ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024

فيديو يظهر لحظة قصف دبابة إسرائيلية المبنى الذي كان يتواجد فيه يحيى السنوار

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فيديو يرصد ما فعله السنوار في لحظاته الأخيرة

(CNN)-- نشرت والدة أمير قطر، الشيخة موزا بنت ناصر، مقطع فيديو تضمن عبارة "هو يحيى ليحيا وهم الراحلون" وذلك تزامنا مع تأكيد حركة "حماس"، الجمعة، مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

ونشرت الشيخة موزا عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يتضمن تلاوة الآية القرآنية من سورة آل عمران: "ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يُرزقهم".

وجاء في المقطع عبارة "ظنوا أنه مات ولم يمت، فهو يحيى ليحيا وهم الراحلون".

وكتبت الشيخة موزا فوق الفيديو: "اسم يحيى يعني أنه يحيا... ظنوا أنه مات لكنه يحيا. مثل اسم المسمى على اسمه، يحيى بن زكريا، سيحيا وهم الراحلون".

وأعلن القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية، مقتل السنوار خلال اشتباك مع الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة.