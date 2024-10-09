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(CNN)-- قال مسؤولون في مستشفى في غزة إن 16 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون في هجوم على مستشفى في مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، لشبكة CNN إن جثث 16 شخصًا على الأقل من القتلى في الهجوم وصلت إلى منشأته، وكان العديد منهم محترقين.

وقال أبو صفية إن الخيام التي أقيمت على أرض مستشفى اليمن السعيد تعرضت للاستهداف.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وفقًا لمديره، فإن مستشفى كمال عدوان هو المنشأة الطبية الوحيدة العاملة بكامل طاقتها المتبقية في شمال غزة. وقد أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى، إلى جانب مستشفيين آخرين في شمال القطاع، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة في غزة.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، أنه "طوّق" مخيم جباليا للاجئين بعد أن قال إنه اكتشف وجود أعضاء من حماس هناك.

وقال مسؤولون في مستشفى كمال عدوان إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا في غارة على المخيم في نفس اليوم، وأصيب 20 شخصًا آخرين.

وقال أبو صفية، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته لمستشفى كمال عدوان بإخلاء المستشفى في غضون 24 ساعة.