تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد مدير مكتب الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ديفيد سارانغا، على البيان الذي أصدره المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي وما قاله في نعي رئيس حركة حماس، يحيى السنوار.

وقال ساراغنا في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) وترجمته صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "واخيراً قد انضم السنوار إلى رفاقه ’الشهداء‘، أنني على يقين بان الاستقبال لم يكن في السماء.. كل واحد يتلقى الجزاء الذي يستحقه".

وكان خامنئي قد قال في بيان النعي: "بسم الله الرّحمن الرحيم.. أيّتها الشعوب المسلمة! يا شباب المنطقة الغيارى!.. التحقَ المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، برفاقه الشهداء.. لقد صمدَ يحيى السنوار بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعةً بحكمةٍ وشجاعة، مُخلّدًا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر".

وتابع قائلا: " إنّ شخصًا مثل يحيى السنوار الذي قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمةٌ سوى الشهادة.. لا ريب في أنّ فقد يحيى السنوار مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلّف عن المضيّ قُدُمًا مع استشهاد شخصيّات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، الرنتيسي وإسماعيل هنيّة، ولن تشهد أدنى توقّفٍ مع استشهاد السنوار".