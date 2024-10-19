الجيش الإسرائيلي يعلن توغل قواته لأعمق نقطة في جنوب لبنان

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن جنوده تقدموا لأعمق نقطة في جنوب لبنان، منذ بدء التوغل البري في نهاية الشهر الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي، السبت، أن الفرقة 98 داهمت مقرا لحزب الله "في أعمق منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية حتى الآن خلال العمليات البرية في لبنان. يقوم الجنود بمداهمة البنى التحتية للإرهاب وتدميرها والقضاء على الإرهابيين وتحديد مواقع العديد من الأسلحة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القوات "تقاتل في عدد من المناطق في أعماق جنوب لبنان فوق الأرض وتحتها".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن القوات داهمت مقرات لحزب الله ونقطة مراقبة تشرف على مستوطنات بالجليل، وهي شريط ضيق من الأرض على الحدود الإسرائيلية -اللبنانية، ورصدت و"دمرت ذخائر وأسلحة ووسائل استخبارات أخرى للعدو".

وتشن إسرائيل ما وصفته بأنه هجوم بري محدود ضد حزب الله في جنوب لبنان. ولا يمكن لشبكة CNN التحقق بشكل مستقل من التقارير بشأن القتال على الأرض.