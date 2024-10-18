نشر الجمعة ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، أنه أطلق وابلا من الصواريخ على منطقة الجليل في شمال إسرائيل.

وقال حزب الله إنه أطلق الصواريخ باتجاه مستوطنة زبولون في منطقة الجليل "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة" ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الهجمات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد حوالي 15 قذيفة تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تم اعتراض بعض القذائف وتم رصد عدد من القذائف الأخرى التي سقطت".

وأردف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة داخل الأراضي البحرية الإسرائيلية على طول ساحلها خلال الليل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.