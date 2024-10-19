سكان في غزة لـCNN: مقتل يحيى السنوار لن يغير شيئًا

شاهد ما قالته هاريس عن الحرب في غزة بعد أن أعلنت إسرائيل مقتل السنوار زعيم حماس

البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

(CNN)-- يقف أبو محمد بعينين حمراوين قاتمتين، نساء وشباب يسيرون على طريق موحل بينما يركض الأطفال بين صفوف الخيام في مخيم دير البلح للنازحين، وسط غزة.

لقد نجا محمد وآخرون يقيمون في مخيمات النزوح المؤقتة من القصف الإسرائيلي الذي دمر شوارع غزة لأكثر من عام، وعانوا من العنف الكارثي، والقتل المستمر والتشويه، والجوع الذي أصابهم بالشلل.

وبينما احتفلت إسرائيل بمقتل زعيم حماس يحيى السنوار هذا الأسبوع - حيث يأمل حلفاؤها أن يفتح موت السنوار الآن إمكانية السلام في غزة - يظل محمد والعديد من الآخرين متشككين في أن ذلك سيغير واقعهم اليومي.

وقال محمد لشبكة CNN: "لا أعتقد أن الحرب ستنتهي بمقتله"، مضيفاً أنه "شعر بالحزن" لسماع نبأ مقتل السنوار.

ويخشى العديد من سكان غزة اليوم التعبير علنًا عن دعمهم للسنوار وحماس خوفًا من استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي – الذي شن حصاره على غزة بهدف معلن هو تدمير حماس بعد أن قادت هجمات 7 أكتوبر الإرهابية، وإنقاذ الرهائن. اتخذت في ذلك اليوم. ويخشى آخرون إدانة حماس التي تسيطر على القطاع الفلسطيني.

لكن سماح البالغة من العمر 36 عاما، قالت لشبكة CNN إنها تعتبر أفعال السنوار بمثابة جرائم، وتحملت غزة التكلفة البشرية بسببها، قائلة: "السنوار كان هدفا لإسرائيل وقد تم استهدافه وقتله. لقد هاجم إسرائيل، وارتكب جرائم دفعنا ثمنها… دفعنا ثمنها مآسي مروعة، بدماء أطفالنا وأموالنا وبيوتنا".

وقُتل أبرز المطلوبين في إسرائيل، والذي يُعتقد أنه أحد مهندسي هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023، على يد الجيش الإسرائيلي في رفح، جنوب غزة، يوم الأربعاء.