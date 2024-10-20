أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

(CNN)—بعد إعلان مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار، يشعر العديد من الإسرائيليين بوجود فرصة سانحة لإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وهم يجعلون أصواتهم مسموعة، عبر مسيرات ومظاهرات.

وتجمعت حشود ضخمة من المتظاهرين في عدة مدن في إسرائيل، السبت، مطالبين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحكومته بجعل عودة الرهائن على رأس أولوياتهم، وهو أمر يعتقدون أنه لم يحدث حتى الآن.

وكان السنوار متشدداً ولم يكن مهتماً كثيراً بالتفاوض مع إسرائيل. واتهمته الولايات المتحدة، التي توسطت في المحادثات في القاهرة، مرارا بأنه أحد المعوقين الرئيسيين لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن الممكن أن تمهد وفاته الطريق أمام اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الوصول إلى هناك سيعتمد على نتنياهو.

ويحاول رئيس الوزراء منذ فترة طويلة تحقيق التوازن بين مطالب شركائه في الائتلاف اليميني المتشدد، الذين يبدو أنهم عازمون على رفض أي نوع من الصفقات مع حماس، مع الدعوات الصاخبة المتزايدة من حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يضغطون على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب في غزة.

وهو الآن يواجه مرة أخرى احتجاجات واسعة النطاق تطالبه بالتحرك.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن هناك 101 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، في حين يعتقد أن ما يصل إلى ثلثهم قد ماتوا.