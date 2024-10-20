كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

موعد رد إسرائيل على إيران والأهداف التي ستقصفها.. إليكم ما نعلمه

(CNN)-- تجري الولايات المتحدة تحقيقات في تسريب معلومات استخباراتية أمريكية شديدة السرية حول خطط إسرائيل للانتقام من إيران، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. وأكد أحد الأشخاص المطلعين صحة الوثائق.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن التسريب "مقلق للغاية".

بدأ تداول الوثائق، المؤرخة في يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول، عبر شبكة الإنترنت الجمعة، بعد نشرها على تليغرام بواسطة حساب يسمى Middle East Spectator.

تم تصنيف الوثائق على أنها سرية للغاية وتحتوي إشارات إلى أنها مخصصة فقط للولايات المتحدة وحلفائها من تحالف "العيون الخمس": أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

تصف الاستعدادات التي يبدو أن إسرائيل تقوم بها لضربة ضد إيران. تقول إحدى الوثائق، التي تقول إنها جمعتها وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، إن الخطط تنطوي على تحريك إسرائيل للذخائر.

وتقول وثيقة أخرى إنها تعود إلى وكالة الأمن القومي، وتوضح تدريبات القوات الجوية الإسرائيلية التي تتضمن صواريخ جو-أرض، والتي يُعتقد أيضًا أنها استعدادًا لضربة على إيران. لم تقتبس شبكة CNN بشكل مباشر أو تعرض الوثائق.

ويقول مسؤول أمريكي إن تحقيقات جارية لمعرفة من كان لديه حق الوصول إلى وثيقة البنتاغون المزعومة. ومن شأن أي تسريب من هذا القبيل أن يؤدي تلقائيًا إلى فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى جانب البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأمريكية. ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.

وأحال مجلس الأمن القومي شبكة CNN إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية والبنتاغون للتعليق. رفض البنتاغون ووكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية التعليق. تواصلت شبكة CNN مع وكالة الأمن القومي للتعليق.

ليس من الواضح كيف أصبحت الوثائق علنية، أو ما إذا كانت قد تعرضت للاختراق أو التسريب عمدًا.