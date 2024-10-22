بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

(CNN) -- نفى مسؤول في مستشفى الساحل في بيروت، في مقابلة مع شبكة CNN، مزاعم الجيش الإسرائيلي بوجود مخبأ لحزب الله أسفل المستشفى، ووصفها بأنها "لا أساس لها".

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن مخبأ يحتوي على "ملايين الدولارات من الذهب والنقد" يقع مباشرة تحت مستشفى الساحل في قلب العاصمة اللبنانية.

وأضاف أن المخبأ "يعمل كمرفق مالي مركزي لحزب الله"، كما عرض رسومات توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للمخبأ المزعوم، ولم تتمكن CNN من التحقق منها.

وفي المقابل، قال فادي فخري علامة، أحد مديري مستشفى الساحل، فإن مزاعم هاغاري "لا أساس لها".

وأضاف علامة، لـCNN : "الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها وهي ذريعة لتبرير الهجمات على لبنان ومؤسساته"، ودعا الجيش اللبناني والأمم المتحدة والصحفيين إلى تفقد المستشفى بأنفسهم لدحض التصريحات الإسرائيلية.

وتابع: "المستشفى به غرف عمليات، ولا يوجد أنفاق ولا مخابئ، هذا كله محض خيال"، مضيفًا أن مستشفى الساحل يعمل منذ 42 عامًا ولا ينتمي إلى أي جماعة سياسية.

وقال إن الجيش الإسرائيلي أطلق ادعاءات مماثلة في غزة قبل استهداف المستشفيات "والآن يفعلون ذلك في لبنان".