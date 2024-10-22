بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

(CNN) -- كشف تحليل أجرته شبكة CNN للمنطقة التي استهدفتها الغارة التي شنتها إسرائيل بالقرب من بمستشفى رفيق الحريري الجامعي أكبر مستشفى عام في لبنان، الثلاثاء، لم تكن من المناطق التي شملتها أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وقبل الغارة، أصدر الجيش الإسرائيلي سلسلة من أوامر الإخلاء للضاحية الجنوبية لبيروت، مع خرائط تشير إلى مبانٍ محددة مقررة للاستهداف، إلى جانب مناطق محظورة بقطر 500 متر حول تلك الأهداف.

ولم يتم تضمين المنطقة المحيطة بمستشفى رفيق الحريري، الذي تعرض لضربة في واحدة من الغارات التي شُنت الاثنين، في تلك الأوامر، ولا في أي أوامر إخلاء أعلنت منذ صعدت إسرائيل من ضرباتها ضد حزب الله الشهر الماضي.

وأسفرت الغارة بالقرب من المستشفى عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم طفل وتسببت في "الكثير من الأضرار" بالمستشفى، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق، الذي قال إنه ضرب "هدفا إرهابيا لحزب الله"، وأصر على أن المستشفى نفسه لم يُضرب أو يستهدف أو يتأثر بالضربة.