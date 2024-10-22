شاهد عيان: نيران الغارة الإسرائيلية على غزة "التهمت الناس قبل أن تلتهم أي شيء آخر"

اتخذت منعطفًا مأساويًا.. عملية إسقاط لمساعدات إنسانية جوًا تقتل طفلًا في غزة

(CNN)-- أُصيب أكثر من 100 ألف فلسطيني منذ شنت إسرائيل حربها ضد حماس في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الوزارة إن 487 شخصًا أُصيبوا في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 100282 - أي حوالي واحد من كل 22 شخصًا في القطاع، وفقا لتحليل شبكة CNN لأرقام وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن 42718 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقد أدى الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب الهجمات التي قادتها حماس إلى إحداث أزمة إنسانية لسكان غزة الذين يزيد عددهم على 2.2 مليون نسمة.