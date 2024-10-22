سكان بيت لاهيا شمال غزة يعلنون تلقيهم تحذيرات إسرائيلية بإخلاء المنطقة

آيات خضورة.. مدونة توثق الحياة تحت القصف في غزة قبل أن تُقتل بغارات كثيفة ببيت لاهيا

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CNN))-- قال سكان وصحفيون في شمال غزة لشبكة CNN، الثلاثاء، إنهم تلقوا منشورات وسمعوا إعلانات من الجيش الإسرائيلي تدعوهم إلى إخلاء المنطقة، وإلا ستكون حياتهم في خطر.

وتم إسقاط المنشورات، التي شاهدت CNN صورها، على حي المشروع في بيت لاهيا شمال غزة وعليها شعار الجيش الإسرائيلي، وفقا للسكان.

وجاء في المنشور: "تحذير عاجل! إلى جميع من هم في الملاجئ والمستشفيات، أنتم في منطقة قتال خطيرة. من أجل سلامتكم، تحركوا فورا نحو المستشفى الإندونيسي عبر شارع العودة والشارع الرئيسي في بيت لاهيا. أي حركة في اتجاه مختلف ستعرض حياتكم للخطر".

ولا يمكن لشبكة CNN التحقق بشكل مستقل من صحة المنشور، وتواصلت مع الجيش الإسرائيلي.

وعلى مدار العام الماضي، أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تحذيرية على مناطق مختلفة من غزة تطالب بإخلائها. وقد شهد شمال غزة بشكل خاص توسعا في هذه التحذيرات في الأسابيع الأخيرة، منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته المتجددة هناك في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي مقطع فيديو شاركه أحد سكان بيت لاهيا، يمكن سماع رجل عبر مكبر صوت يدعو جميع السكان إلى إخلاء المنطقة، وأكد أن حياتهم في خطر وأن "الجيش سيفجر المنطقة بأكملها".

كما قال صحفي يقيم في شمال غزة لشبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي طلب من السكان في منطقة مستشفى كمال عدوان، الإخلاء والتحرك نحو المستشفى الإندونيسي القريب.

وتحاول شبكة CNN التواصل مع السلطات في مستشفى كمال عدوان، ولكن مع انقطاع الاتصالات في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتصال بالمسؤولين صعبا.

وقال الصحفي: "الوضع كارثي في ​​مشروع بيت لاهيا، الناس لا يعرفون إلى أين يذهبون، بصراحة، إنها كارثة".

وأظهرت مقاطع فيديو شاركها السكان حشودا من الناس يخلون المنطقة.