(CNN) -- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأربعاء إنه لم يرد اسم أي شخص داخل مكتبه أو التحقيق معه كجزء من التحقيق في تسريب وثائق سرية للغاية حول إسرائيل الأسبوع الماضي.

وتم نشر اسم مسؤول في البنتاغون واتهامه على وسائل التواصل الاجتماعي دون دليل بالوقوف خلف التسريبات، وهو ما دحضه السكرتير الصحفي للبنتاغون، باتريك رايدر، الثلاثاء.

وقال أوستن لمجموعة صغيرة من الصحفيين الذين سافروا معه إلى روما الأربعاء، في إشارة إلى مكتب وزير الدفاع: "لا يوجد مسؤول بمكتب وزير الدفاع تم ذكر اسمه ضمن التحقيقات".

وأردف وزير الدفاع الأمريكي قائلا: "لذلك هذا غير صحيح في هذه المرحلة، ولا يوجد دليل على ذلك، أو أي مؤشر على تورط أي مسؤول في مكتب وزير الدفاع بذلك".

وذكرت شبكة CNN أن وزارة الدفاع تدعم التحقيق في التسريب، والذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي ويركز على من كان لديه حق الوصول إلى الوثائق قبل تسريبها.