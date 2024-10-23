أين وصلت العمليات البرية الإسرائيلية في غزة.. خريطة توضح

(CNN)-- قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء نقلا عن تقارير من موظفين على الأرض إن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في شمال غزة "لا يستطيعون العثور على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية" بعد نحو ثلاثة أسابيع من القصف الإسرائيلي "المتواصل".

ولخص رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، الظروف المروعة التي يعمل فيها موظفو الأونروا في شمال القطاع، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص وضعا إنسانيا سيئا وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي المتجدد.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): "رائحة الموت في كل مكان حيث تُترك الجثث ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض.. يتم رفض مهمات إزالة الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية.. في شمال غزة، ينتظر الناس الموت، يشعرون بأنهم مهجورون، ويائسون، ووحيدون. إنهم يعيشون من ساعة إلى أخرى، ويخافون الموت في كل ثانية".

وكرر لازاريني دعواته لوقف إطلاق النار، قائلا: "حتى لو لساعات قليلة، لتمكين المرور الإنساني الآمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمانًا"، مضيفا أن هذا "هو الحد الأدنى لإنقاذ حياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع".

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن الفلسطينيين الفارين من مواقع العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة يتعرضون لإطلاق النار أثناء إخلائهم، وفقًا لسكان هناك ولقطات تمت مشاركتها مع CNN توثق رحلتهم.