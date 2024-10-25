مصدر لـCNN: مدير الموساد زار مصر الخميس قبيل التوجه إلى الدوحة

إسرائيليون يتظاهرون لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد "يوم الغفران"

أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

(CNN)-- زار مدير "الموساد" الإسرائيلي ديفيد برنياع القاهرة، الخميس، والتقى بنظيره المصري حسن محمود رشاد، قبل رحلته إلى الدوحة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة، حسبما قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، طلب عدم الكشف عن هويته.

والتقى وفد أمني مصري رفيع المستوى "وفدا من قادة حماس" في القاهرة لمناقشة الوضع في قطاع غزة ولبحث سُبُل تجاوز العقبات في وجه التهدئة بالمنطقة، وفق ما ذكره موقع "القاهرة الإخبارية" الحكومي المصري الخميس، نقلا عن مصدر رفيع.

وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برنياع بحضور المحادثات في الدوحة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس.

ومن المتوقع أن تستأنف محادثات وقف إطلاق النار بشأن الرهائن يوم الأحد في قطر