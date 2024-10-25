نشر الجمعة ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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مراسل CNN يرصد حجم الدمار الذي خلفته إسرائيل في جنوب لبنان

(CNN)-- قالت وكالة الأنباء اللبنانية NNA إن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة صحفيين في حاصبيا جنوب لبنان خلال الليل.

وأظهرت اللقطات التي حددت موقعها الجغرافي شبكة CNN أن الهجوم أصاب دار ضيافة في بلدة حاصبيا، وشوهدت خوذة صحفية زرقاء وسترة بين أنقاض المبنى المتضرر.

وقالت وسائل الإعلام إن مصورًا ومهندس بث يعملان في قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية قتلا.

وأضافت الوكالة إن مصورًا آخر يعمل في قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله قُتل أيضًا.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنهم “ينظرون في التقارير”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل خمسة صحفيين وإعلاميين على الأقل في جنوب لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023

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