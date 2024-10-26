ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، عن أمله في أن تمثل الضربات الإسرائيلية على إيران نهاية فترة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال للصحفيين في فيلادلفيا: "يبدو أنهم لم يضربوا أي شيء آخر غير الأهداف العسكرية. أملي أن تكون هذه هي النهاية"، مشيرًا إلى أنه أمضى وقتًا في وقت سابق من يوم السبت للإطلاع على تحديثات مجتمع الاستخبارات.

وأجاب بـ"نعم"، عندما سُئل عما إذا كان تلقى إشعارًا مسبقًا قبل الضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تكن متورطة بشكل مباشر في الضربة، لكنها كانت تتشاور عن كثب مع إسرائيل.

وقال بايدن أيضًا إنه "لم يفاجأ" بأن الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه أقر "نعم"، بأنه كان قلقًا من أن ترامب لم يكن يمثل الولايات المتحدة في تلك المحادثات.

وأوضح بايدن: "يتحدث ترامب مع بيبي - ويتحدث معه صديقه الملياردير الجديد كثيرًا أيضًا. أعتقد أنهم جميعًا أصدقاء ثلاثة"، في إشارة إلى إيلون ماسك.

قال الرئيس الأمريكي إنه سيُطلع في وقت لاحق السبت "عندما أعود" على تقرير عن اختراق صيني لحملتي ترامب وهاريس، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت هناك عواقب محتملة على الصين.

ورد بايدن عندما سُئل عن كيفية رد الولايات المتحدة إذا ثبتت مسؤولية الصين: "سيتعين علينا التحدث عن ذلك".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لديها "خيارات" للرد على القوات الكورية الشمالية في روسيا. أفادت شبكة CNN أن ما لا يقل عن 3000 جندي كوري شمالي وصلوا إلى شرق روسيا هذا الشهر.

وقال بايدن: "يعتمد الأمر على ما يفعلونه".

مع بقاء عشرة أيام حتى يوم الانتخابات، ألقى بايدن الضوء على زيادة الدعم لترامب من الشباب، قائلاً للصحفيين: "إنهم يرتكبون خطأ في رأيي المتواضع".

وانتقد بايدن تصريحات ترامب الأخيرة التي قارن فيها الولايات المتحدة بـ"سلة قمامة للعالم" فيما يتعلق بالهجرة.

وقال عندما سُئل عن هذه التصريحات: "ترامب ليس لديه أي طبقة على الإطلاق. صفر، لا شيء".

وتابع: "إذا لم تكن هذه حملة سياسية، فكيف تصف أخلاقه ولياقته؟ أقل من الرئيس".

وحين أدلى بتصريحاته السبت، كان بايدن في طريقه إلى بيتسبرغ لحضور حدثين نادرين في الحملة يهدفان إلى تعزيز نائب الرئيس كامالا هاريس، مما يمثل عودة إلى المسار لاستهداف التحالفات التي لا يزال يتمتع فيها بالدعم: الناخبون من ذوي الياقات الزرقاء والناخبين في ساحة المعركة بنسلفانيا.

من المقرر أن يحشد بايدن أفراد اتحاد العمال في حدث لتشجيع الناخبين على التصويت، كما سينظم حدثًا سياسيًا ثانيًا أثناء وجوده في المدينة. ومن المتوقع أن يسلط الضوء على استثمار الإدارة في البنية التحتية في المنطقة.