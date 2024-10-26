الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات شاركت في الضربات ضد إيران

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- قال المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي المقدم ناداف شوشاني، السبت، إن عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات تجسس، شاركت في الضربات على إيران في وقت مبكر السبت.

وأكد شوشاني لشبكة CNN، أن الضربات كانت على بعد حوالي 1600 كيلومتر (حوالي 994 ميلاً) من إسرائيل. ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل ولم يؤكد ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية دخلت المجال الجوي الإيراني.

جاءت الضربات الإسرائيلية على إيران كرد متوقع على وابل من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها طهران في وقت سابق من هذا الشهر.

في سياق متصل، توفي اثنان آخران من أفراد الجيش الإيراني متأثرين بإصابات أصيبا بها خلال الغارات الجوية الإسرائيلية في وقت سابق السبت، وفقًا لوسائل إعلام رسمية، مما يرفع حصيلة القتلى إلى أربعة على الأقل.

وتوفي أفراد الخدمة الإضافيون مساء السبت بالتوقيت المحلي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية التي تديرها الدولة، التي قالت إن جميع القتلى الأربعة كانوا يعملون في الدفاع الجوي للجيش.

كما نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورة للرجال الأربعة وهم يرتدون زيهم الرسمي.

وقالت إسرائيل إنها ضربت أهدافًا عسكرية، لم تشمل البنية التحتية للطاقة، وفقًا لمصدر عسكري إسرائيلي. ويبدو أن إيران قلّلت من أهمية الضربات بشكل عام، حيث أفادت بأضرار محدودة في المواقع العسكرية.

لطالما كانت إسرائيل وإيران، القوتين الإقليميتين، دولتين عدوتين، لكن التوترات تفاقمت بسبب حروب إسرائيل ضد الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في غزة ولبنان.