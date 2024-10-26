حمد بن جاسم: إسرائيل احترمت "الخطوط الحمراء" في ضرباتها ضد إيران

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إن "إسرائيل تعاملت في ردها على إيران بمنطق احترام الخطوط الحمراء"، في معرض تعليقه على الضربات الإسرائيلية ضد طهران.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت، أن "هناك خطوطًا حمراء إذا لم تتجاوزها أطراف الصراع الكبرى، وهي تحديدًا إسرائيل وحلفاؤها من جهة وإيران من جهة أخرى، فإننا قد نشهد بداية انتهاء هذه المرحلة من الصراع الذي كلف حتى الآن عشرات الألوف من الضحايا الفلسطينيين واللبنانيين".

واعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق أن "إسرائيل تعاملت في ردها على إيران بمنطق احترام الخطوط الحمراء، بينما لا تزال ترتكب جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين وسفك دماء المئات من الشهداء والجرحى في لبنان".

وفيما توقع الشيخ حمد بن جاسم "بداية النهاية للمواجهة بين إيران وإسرائيل"، قال إنه "من غير المؤكد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في فسطين وغزة بالذات، وإن حدث شيء مشابه فلن يكون أكثر من إسعاف لهذا الوضع المزري بعد أن عجزنا عن تحقيق ذلك، سواء بالطرق الدبلوماسية أو إجراءات أخرى تختلف عن الكلام العام، أو المواقف التي يطرحها البعض من تحت الطاولة وهو ما جعل إسرائيل تمعن في جرائمها بفلسطين ولبنان".

وختم الشيخ حمد تدوينته، بقوله: "آن لنا نحن العرب أن ندرك بشجاعة أن موازين القوى هي ما يضمن الحقوق واحترام السيادة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، ولنا في الحالة الإيرانية خير برهان".

نفذت إسرائيل ضربات انتقامية ضد إيران، فجر السبت، ردًا على الهجمات الصاروخية لطهران مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، إنه تصدي بنجاح للهجوم الإسرائيلي من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)

وذكرت الوكالة أن إسرائيل "هاجمت أجزاءًا من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام"، وأنه "تم اعتراض الهجوم ومواجهته بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المتكامل" الإيراني.

وبعد الضربات الإسرائيلية، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، إن "إيران لا تضع أي حدود لنفسها في حماية مصالحها وشعبها وسلامة أراضيها والدفاع عنهم"، وفقًا لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية.