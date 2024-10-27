دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تساؤل الإعلامي المصري، دندراوي الهواري، عن معنى دخول طائرات المجال الجوي لدولة والبقاء فيه مدة زمنية والعودة بدون إصابات؟

جاء ذلك في تدوينة للهواري نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "سؤال رفيع حبتين..!يعنى إيه طائرات تخترق مجال جوى لأى دولة، وتظل لمدة تتجاوز 4 ساعات كاملة من العربدة والسيطرة الجوية، و(الدك) بالصواريخ الموجهة لأهداف عسكرية وحيوية، وتعود سالمة غانمة، دون أن يُصاب جناح واحد من أجنحة طائرة واحدة؟ أين الدفاعات والمضادات الجوية والمدافع؟ وهل القوة بالتصريحات العنترية، وفرد العضلات فقط؟!"

ورد ساويرس ناشرة تعليقا ساخرا على صفحته بمنصة إكس قائلا: " متظلمهمش كانوا نايمين"، مرفقا تعليقة بأيقونة وجه ضاحك.

ويشار إلى تدوينة الإعلامي المصري تأتي بأعقاب إعلان إسرائيل شن هجوم على أهداف في إيران، فجر السبت، مشيرة إلى أن مقاتلاتها عادت بسلام إلى قواعدها، في حين قللت إيران من حجم الأضرار التي تسببت فيها الضربة ذاكرة أن 2 من العسكريين الإيرانيين قتلوا خلال ذلك تبعهم عسكريان آخران متأثرين بجراحهما خلال الضربة.