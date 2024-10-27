إيران تدّعي استخدام إسرائيل المجال الجوي لدولة عربية في هجومها السبت

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- اتهمت طهران إسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي في هجومها على إيران في وقت مبكر، السبت، وفقا لما أوردته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة.

تُظهر هذه الصورة صفحة على موقع Flightradar24، بوقت مبكر من يوم 26 أكتوبر 2024، وتعرض الرحلات الجوية التجارية حول المجال الجوي الإيراني بعد أن علقت إيران في 26 أكتوبر/ تشرين الأول جميع الرحلات الجوية مؤقتا خلال الهجوم الإسرائيلي. Credit: AFP via Getty Images)

وقالت البعثة في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، السبت، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت عدة مواقع عسكرية ومواقع رادار إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلاً من الحدود الإيرانية".

كما ألقت البعثة باللوم على الولايات المتحدة في التواطؤ في الهجوم الإسرائيلي، قائلة: "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي، في حين سبق وذكرت الولايات المتحدة أنها تلقت تنبيهًا بشأن الضربات لكنها لم تشارك بشكل مباشر في الهجوم.

وحث رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، وهو أيضا سياسي وزعيم ميليشيا، الحكومة العراقية، السبت، على "الرد بسرعة بإجراءات دبلوماسية وسياسية" ضد إسرائيل بسبب انتهاك المجال الجوي المزعوم.

ولم يتمكن مصدران أمنيان عراقيان من تأكيد أو نفي لشبكة CNN ما إذا كان المجال الجوي العراقي قد تم استخدامه في الهجوم.

ولم يصدر أي رد رسمي من العراق بهذا الشأن، وقد تواصلت CNN مع وزارة الخارجية في البلاد للتعليق.

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل استخدمت المجال الجوي العراقي، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل أبعد مما تم نشره بالفعل. وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات الإسرائيلية هاجمت إيران في وقت مبكر السبت.."

وقد التزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت بشأن العملية وتأثيرها، حيث يبدو أنهم والقادة في طهران يحاولون وقف التصعيد.