وزير خارجية إيران يتهم أمريكا بالمشاركة "نوعا ما" بالهجوم الإسرائيلي

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة "نوعا ما" في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، فجر السبت.

وأوضح عراقجي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مقابلة تلفزيونية أجراها صباح الأحد، أن "الأميركيين قدموا ممراً جوياً لسلاح الجو الصهيوني والتجهيزات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقاً تعتبر نوعاً من المشاركة في العمليات الأخيرة ونعتقد أن مشاركة أمريكا مع الكيان الصهيوني في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".

وتابع: "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى رسائل من دول مختلفة، وكذلك الكثير من البيانات التي صدرت والتي تضمنت إدانات واسعة سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي"، مشيراً إلى أن "هذا هو أمر لافت للنظر حقًا".

واستطرد الوزير الإيراني قائلا: "اليابان وإندونيسيا وماليزيا وجميع دول المنطقة وبعض الدول الأوروبية أدانت تصرفات الكيان الصهيوني.. مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للكيان الصهيوني كان كبيرًا جدًا".