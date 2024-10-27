نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب

"علينا أن نترك البعض يموتون".. طبيب بمستشفى كمال عدوان في غزة يروي تفاصيل مروعة

(CNN)-- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إن "الدمار والحرمان" الناجمين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة "يجعلان ظروف الحياة غير محتملة" للفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان: "إن محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق".

تقصف إسرائيل شمال غزة منذ أسابيع، بعد أن قالت إنها تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن حماس تعيد بناء نفسها في المنطقة.

وأضاف: "لقد صُدم الأمين العام من المستويات المروعة للوفيات والإصابات والدمار في الشمال، حيث حوصر المدنيون تحت الأنقاض، والمرضى والجرحى بدون رعاية صحية منقذة للحياة، والأسر تفتقر إلى الغذاء والمأوى، وسط تقارير عن تشتت الأسر واحتجاز العديد من الأشخاص".

وقال دوجاريك إن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض محاولات توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، "باستثناءات قليلة، مما يعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر".

وزعم تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية لم تيسر سوى أربع رحلات مساعدات من أصل 70 رحلة مقررة إلى غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال دوجاريك إن حملة تقودها الأمم المتحدة لتطعيم الأطفال في غزة ضد شلل الأطفال تأجلت أيضًا في شمال القطاع، "مما يعرض حياة الآلاف من الأطفال للخطر". وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "يستمر هذا الصراع دون مراعاة كبيرة لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".