أول تعليق من نتنياهو على إيران والهجوم الإسرائيلي

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ألحقت أضرارا بالغة بقدراتها الدفاعية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الهدف، وذلك في أول تعليق له على الضربات.

وقال نتنياهو: "في الساعات الأولى من صباح السبت، أوفينا بوعدنا وألحقنا أضرارا بالغة بقدرة إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج صواريخ تعمل ضدنا"، مضيفا: "بالأمس ضربنا رأس الأخطبوط.. أقول للشعب الإيراني: نضالنا ضد النظام المستبد الذي يهدد المنطقة برمتها.. ومن يؤذينا نؤذيه".

وبيّن نتنياهو أن إسرائيل وعدت بالرد بحزم على الهجوم الإيراني الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قال إنه استخدم "مئات الصواريخ الباليستية".

وشكر نتنياهو الولايات المتحدة على "التنسيق الوثيق والمساعدة" في ضربات الجيش الإسرائيلي على إيران، وقال إن الهجوم "حقق جميع أهدافه".

وقال مسؤولو إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تكن متورطة بشكل مباشر في الغارة، ولكنها كانت تتشاور عن كثب مع إسرائيل.