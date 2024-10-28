(CNN)-- وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، على قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ممارسة أي نشاط في إسرائيل.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات ضده.
في وقت سابق الاثنين، حذّر وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، من تداعيات التشريع على حياة ملايين الفلسطينيين.
بموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يُمنع على أي مسؤول إسرائيلي تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.
وظلت وكالة الأونروا في مرمى الانتقادات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة خلال الحرب في غزة.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية انتماء بعض موظفي الأونروا إلى حماس، بينما نفت الوكالة المزاعم بشدة.