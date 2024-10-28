شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب

(CNN)-- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن أكثر من ألف شخص قٌتلوا منذ أن بدأت إسرائيل توغلاً عسكريًا واسع النطاق في شمال غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف بصل أن القصف الإسرائيلي المكثف مستمر منذ 22 يومًا في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وغيرها من المناطق، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية منعت أيضًا الدفاع المدني والطاقم الطبي من الوصول إلى هذا الجزء من قطاع غزة.

وقال: "إن أولئك الذين يتعرضون للقصف في الجزء الشمالي من القطاع لن يجدوا مساعدة طبية أو أحدًا يقدم لهم الخدمات الطبية. وبالتالي فإننا نواجه وضعًا صعبًا ومأساويًا". وأشار بصل إلى أنه بالإضافة إلى أكثر من ألف قتيل مؤكد، فإن هناك العديد ممن يرقدون إما تحت الأنقاض أو في الشوارع.

وتابع بصل: "في ظل الواقع المأساوي والمزري الذي يعيشه شمال غزة فإننا نواصل مناشدة المنظمات والمؤسسات الدولية للقيام بدورها الإنساني والخدمي لمساعدة المواطنين هنا في شمال غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية وقصف مباشر، كما ندعو المنظمات مثل الصليب الأحمر للتدخل والسماح لفرق الدفاع المدني والفرق الطبية والمستشفيات بالقيام بواجبها الإنساني في شمال غزة".

وخلص بصل إلى القول "وإلا فإننا نواجه تهديدًا خطيرًا لحياة أكثر من 100 ألف مواطن ما زالوا في منازلهم شمال القطاع".