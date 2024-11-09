الصحة اللبنانية: 7 قتلى وعشرات الجرحى بغارات إسرائيلية على مدينة صور

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(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 46 آخرون في غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور بجنوب لبنان.

وأضافت الوزارة أن الغارات أسفرت عن مقتل فتاتين صغيرتين، وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين مفقودين.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية التي تديرها الدولة إن الغارات وقعت ليلا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية نفذت "ضربات بناء على معلومات استخباراتية، ضد مراكز قيادة لحزب الله كان قادة حزب الله والإرهابيون يعملون من خلالها في منطقة مدنية بالقرب من مدينة صور في جنوب لبنان".

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية، السبت، إن ما لا يقل عن 12 غارة جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، المعروفة في وقت متأخر يوم الجمعة حتى السبت.

وأفادت الوكالة اللبنانية أن معظم الضربات استهدفت حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كانت هناك إصابات في الأحياء السكنية المزدحمة، وهي المنطقة التي تعد معقلا لحزب الله.

وتصاعدت النيران والدخان في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر الغارات الإسرائيلية

وجاءت الضربات بعد حوالي ساعة من تحذير من القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مباني تابعة لحزب الله في حارة حريك وبرج البراجنة، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع غارات.