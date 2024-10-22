(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 13 شخصا، بينهم طفل، عقب غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي على مشارف بيروت.
وأضافت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الجرحى في الهجوم خارج مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الاثنين، ارتفع إلى 57 شخصا.
وأشارت الوزارة إلى أن 17 من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى، بينهم سبعة في حالة حرجة.
وقالت الوزارة إن الغارة تسببت بأضرار كبيرة في المستشفى، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء.
وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، إنه استهدف "موقعا إرهابيا لحزب الله" في غارة بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
وتُعتبر المنشأة أكبر مستشفى عام في لبنان.