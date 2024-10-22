نشر الثلاثاء ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2024

بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

"انفجارات مستمرة".. كاميرا CNN ترصد حرائق في سماء بيروت بعد غارات إسرائيلية

شاهد ما قاله وزير الاقتصاد اللبناني لـCNN عن غارة إسرائيلية استهدفت قلب بيروت

فيديو يظهر لحظة انفجار هائل في بيروت بعد غارة إسرائيلية

(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 13 شخصا، بينهم طفل، عقب غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي على مشارف بيروت.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الجرحى في الهجوم خارج مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الاثنين، ارتفع إلى 57 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أن 17 من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى، بينهم سبعة في حالة حرجة.

وقالت الوزارة إن الغارة تسببت بأضرار كبيرة في المستشفى، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، إنه استهدف "موقعا إرهابيا لحزب الله" في غارة بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وتُعتبر المنشأة أكبر مستشفى عام في لبنان.