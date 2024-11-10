منسق أممي لـCNN: نساء في غزة حلقن رؤوسهن خوفًا على سلامتهن.. والوضع لا يطاق

(CNN)-- قتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال، في غارة إسرائيلية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة، الأحد، بحسب ما أفاد مصدر طبي في المستشفى الأهلي الذي نقلت إليه جثث القتلى، لافتا إلى إصابة عدد آخر.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

ويُظهر مقطع فيديو شاهدته شبكة CNN وشاركه الدفاع المدني في غزة جثثًا هامدة للعديد من الأطفال يتم انتشالها من تحت الأنقاض.

ويُظهر مقطع فيديو آخر من داخل المستشفى الأهلي صفًا من الجثث التي تبدو وكأنها مغطاة بالبطانيات، بينما يكشف رجل عن بعضها ويقول: "أغلبها مقطعة إلى أشلاء؛ أطفال، أطفال، لا ينتمون إلى أي جماعة مسلحة".

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه يواصل "النشاط العملياتي" في جباليا، مضيفا أنه قتل العشرات ممن وصفهم بـ"الإرهابيين"، و"فكك العديد من مواقع البنية التحتية الإرهابية، فضلا عن منشأة لتخزين الأسلحة في المنطقة".

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه وكالات حقوق الإنسان من تحديات البقاء "المروعة" التي يواجهها الفلسطينيون المحاصرون في جباليا، وهي موطن مخيم كبير للاجئين، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، والتي يقول إنها تستهدف الوجود المتجدد لحماس في المنطقة.