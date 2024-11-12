تجربة على دمى تحاكي ما حدث لحاملي أجهزة "بيجر" و"ووكي توكي" في لبنان.. شاهد حجم الضرر لحظة تفجيرها

تلقى رسالة قبل أن ينفجر.. استمع إلى ما قاله صديق ضحية هجوم أجهزة "بيجر" لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عودة سفيرها في لبنان إلى بيروت لمتابعة مهام منصبه، بعد تلقيه العلاج في طهران لإصابته في حوادث تفجير أجهزة النداء (البيجر) في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان يوم الثلاثاء، إن السفير مجتبى أماني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، و"تباحث معه قبل إعادته إلى بلد البعثة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كان مجتبي أماني قد أُصيب في موجة انفجارات مفاجئة لأجهزة اتصالات اللاسلكية من نوع "بيجر"، التي اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بوقوف إسرائيل وراءها. استهدفت التفجيرات آلاف الأشخاص، بينهم بعض عناصر حزب الله، الذين يستخدمون هذه الأجهزة.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية الصورة المرفقة أعلاه للقاء، فيما نشرت النسخة الفارسية من موقع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) صورة إضافية من زاوية مختلفة يظهر فيها على ما يبدو أثر الإصابة على وجهه.