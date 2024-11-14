(CNN)-- اتهمت وزارة العدل الأمريكية، رجلا بتسريب معلومات استخباراتية أمريكية سرية للغاية حول خطط إسرائيل للانتقام من إيران، وفقا لوثائق المحكمة وشخص مطلع على القضية.

ووجه الاتهام إلى رجل يدعى آصف رحمن، الخميس الماضي، بتهمة الاحتفاظ بمعلومات الدفاع الوطني ونقلها عمدا، وفقا لوثائق المحكمة، وألقي القبض عليه، الثلاثاء، في كمبوديا وسيمثل لأول مرة أمام المحكمة في غوام، رغم أن الوزارة طلبت من قاضٍ فيدرالي نقله إلى ولاية فرجينيا لمحاكمته.

وكان رحمن يعمل لدى وكالة المخابرات المركزية "CIA"، وفقا لشخص مطلع على عمله، في حين ذكرت وثائق المحكمة أنه كان يعمل لدى الحكومة الأمريكية.

وكان رحمن يحمل تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية ويمكنه الوصول إلى معلومات حساسة.

وكانت الوثائق السرية قد نشرت عبر حساب على منصة تليغرام في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول يسمى "ميدل إيست سبكتاتور"، وقد تم تصنيفها على أنها سرية للغاية ولها علامات تشير إلى أنه من المفترض أن تراها فقط الولايات المتحدة وحلفاؤها فيما يسمى بـ"العيون الخمس" وهي أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

ويشار على أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كانت أول من نشر لائحة الاتهام ضد رحمن.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن إحدى الوثائق، ناقشت خطة تتضمن قيام إسرائيل بنقل الذخائر، وفي وثيقة أخرى تشير على أن مصدرها وكالة الأمن القومي، توضح تدريبات القوات الجوية الإسرائيلية التي تتضمن صواريخ جو-أرض.

وفي وثيقة أخرى أيضا، يشار إلى شيء رفضت إسرائيل دائمًا تأكيده علنًا: أن البلاد تمتلك أسلحة نووية، وتقول الوثيقة إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشرات على أن إسرائيل تخطط لاستخدام سلاح نووي ضد إيران.