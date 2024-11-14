إسرائيل تصدر بيانا عن مقتل 6 عسكريين في معارك بلبنان

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 6 عسكريين في معارك بجنوب لبنان.

وذكر الجيش، في بيان، أسماء 5 عسكريين، وقال إن اسم الجندي السادس "لم تتم الموافقة على نشره بعد".

وأوضح أنهم كانوا جميعا من اللواء جولاني، ومن بينهم قائد فصيلة وقائد فرقة ورقيب و3 جنود.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين المؤكد مقتلهم في لبنان منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى 41 جنديا، وفقا لإحصاء شبكة CNN لأرقام الجيش الإسرائيلي.

وقُتل ما لا يقل عن 792 جنديا إسرائيليا منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك 373 قتيلا داخل قطاع غزة.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الأربعاء، أن العملية البرية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان توسعت. ولم يوضح كاتس متى تم اتخاذ قرار توسيع العمليات ولم يقدم أي تفاصيل حول ما يستلزمه التوسع.

وأطلقت إسرائيل ما وصفته بـ "عملية برية محدودة" لطرد حزب الله من جنوب لبنان في أوائل الشهر الماضي.

وقال كاتس للجنود خلال زيارته الأولى للقيادة الشمالية الإسرائيلية: "لقد وسعنا المناورة البرية في جنوب لبنان ونحن نعمل ضد أهداف حزب الله في منطقة الضاحية في بيروت وأينما كان ذلك ضروريًا".

وقال كاتس: "لن نرفع قدمنا ​​عن الدواسة"، مضيفًا أن إسرائيل لن "توافق على أي صفقة لا تضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه عبر نهر الليطاني - وخاصة حق إسرائيل في فرض... والعمل ضد أي نشاط أو منظمة إرهابية".

ويقع نهر الليطاني على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود الشمالية لإسرائيل.

على الرغم من العملية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فقد واصل حزب الله إطلاق الصواريخ يوميًا على أجزاء من شمال إسرائيل، فضلاً عن إطلاق الطائرات بدون طيار ضد المدن الإسرائيلية.