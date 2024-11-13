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(CNN)-- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن العملية البرية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان توسعت. ولم يوضح كاتس متى تم اتخاذ قرار توسيع العمليات ولم يقدم أي تفاصيل حول ما يستلزمه التوسع.

وأطلقت إسرائيل ما وصفته بـ "عملية برية محدودة" لطرد حزب الله من جنوب لبنان في أوائل الشهر الماضي.

وقال كاتس للجنود خلال زيارته الأولى للقيادة الشمالية الإسرائيلية: "لقد وسعنا المناورة البرية في جنوب لبنان ونحن نعمل ضد أهداف حزب الله في منطقة الضاحية في بيروت وأينما كان ذلك ضروريًا".

وكانت هناك ما يقرب من 20 غارة جوية إسرائيلية ضد ما وصفه الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية لحزب الله في جنوب بيروت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكد وزير الدفاع المعين حديثًا أن إسرائيل لن توافق على "أي وقف لإطلاق النار".

وقال كاتس: "لن نرفع قدمنا ​​عن الدواسة"، مضيفًا أن إسرائيل لن "توافق على أي صفقة لا تضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه عبر نهر الليطاني - وخاصة حق إسرائيل في فرض... والعمل ضد أي نشاط أو منظمة إرهابية".

يقع نهر الليطاني على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود الشمالية لإسرائيل.

على الرغم من العملية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فقد واصل حزب الله إطلاق الصواريخ يوميًا على أجزاء من شمال إسرائيل، فضلاً عن إطلاق الطائرات بدون طيار ضد المدن الإسرائيلية.