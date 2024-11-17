"لا يملك خبرة ولا يجب تسييس الجيش".. شاهد كيف علق مسؤول أمريكي على من اختاره ترامب لمنصب وزير الدفاع

(CNN) -- وصف الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، الشخصيات التي تم ترشيحها لتولي ملف السياسة الخارجية والشرق الأوسط فى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنها "منحازة بالكامل للسياسات الإسرائيلية".

وقال البرادعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): " السياسات أشخاص، والشخصيات التي تم ترشيحها لتولي ملف السياسة الخارجية عامة والشرق الأوسط خاصة فى الإدارة الامريكية الجديدة هى شخصيات منحازة بالكامل للسياسات الإسرائيلية الحالية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

وأضاف أن "الوضع اليوم في تقديري أسوأ من أي وقت منذ قيام دولة إسرائيل فى عام ١٩٤٨".

يذكر أن ترامب أعلن ترشيح السيناتور ماركو روبيو وزيرا للخارجية ومايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل، وستيف ويتكوف مبعوثا للشرق الأوسط، وإليز ستيفانيك مبعوثة لدى الأمم المتحدة.