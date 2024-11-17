فيديو يظهر نتنياهو بعد استهداف مسيّرة مقر إقامته في قيسارية.. شاهد ما قاله

نتنياهو يؤكد مسؤولية إسرائيل عن تفجيرات "البيجر".. وهذا ما كشفه مسؤول لـCNN عن اغتيال نصرالله

(CNN)-- تعرض المنزل الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لهجوم مساء السبت، عندما أطلق ثلاثة أشخاص مشاعل مضيئة باتجاه المنزل الواقع في بلدة قيسارية الساحلية.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية والشاباك، تحقيقا في الحادث، الذي قالوا إنه يتألف من إطلاق "شعلتين مضيئتين باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء" حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي مساء السبت.

وذكر بيان مشترك صادر عن الشرطة الإسرائيلية والشاباك أن نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل عندما وقع الحادث، وأن المشتبه بهم الثلاثة الذين اعتقلتهم الشرطة خضعوا جميعا لأمر حظر نشر، مما يمنع نشر هوياتهم لمدة 30 يوما أثناء التحقيق.

وأدان كبار الشخصيات السياسية الإسرائيلية هذا الحادث بشدة، بما في ذلك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصفه بأنه "الحدث الأشد خطورة".

من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، إن إطلاق المشاعل المضيئة "تجاوز" الخط، مضيفا: "اليوم مشعل مضيء، وغدًا ذخيرة حية".

كما أدان زعيم المعارضة، يائير لابيد، ووزير الحرب السابق، بيني غانتس، الحادث ووصفه الأخير أنه "عمل خطير" في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا).

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر إقامة نتنياهو الخاص للهجوم، ففي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت طائرة بدون طيار على مقر إقامته في قيصرية فيما ادعى الزعيم الإسرائيلي أنها محاولة لاغتياله.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي حددت شبكة CNNموقعها الجغرافي، الأضرار الناجمة عن هجوم أكتوبر، حيث ترك الكثير من التساؤلات حول كيفية تمكن طائرة بدون طيار انطلقت من لبنان من التهرب بنجاح من الدفاعات الجوية الإسرائيلية.