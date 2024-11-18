البابا فرنسيس يدعو للتحقيق في "إبادة جماعية" محتملة في غزة

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.البابا فرنسيس يدعو للتحقيق في "إبادة جماعية" محتملة في غزة - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

البابا فرنسيس يدعو للتحقيق في "إبادة جماعية" محتملة في غزة

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة

(CNN)-- قال البابا فرنسيس إن احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة يجب أن "يُحقق فيه بعناية"، في أحد أقوى انتقاداته حتى الآن للحرب الإسرائيلية في المنطقة.

نقلت وكالة أنباء الفاتيكان، وهي وكالة الأنباء الرسمية للكرسي الرسولي، عن البابا قوله في كتاب قادم له: "وفقًا لبعض الخبراء... ما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية... يجب التحقيق بعناية لتحديد ما إذا كان يتناسب مع التعريف الفني الذي صاغه رجال القانون والهيئات الدولية".

وفي حديثه عن اللاجئين، قال البابا: "أفكر قبل كل شيء في أولئك الذين يغادرون غزة في خضم المجاعة التي ضربت إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين نظرًا لصعوبة الحصول على الغذاء والمساعدات إلى أراضيهم"، وفقًا لوكالة أنباء الفاتيكان.

باستثناءات قليلة، مُنع معظم سكان غزة من مغادرة المنطقة منذ بدء الحرب، لكن ما يقرب من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من مليوني نسمة نزحوا داخليًا.

ومقتطفات ما قاله البابا فرنسيس مأخوذة من كتابه "الأمل لا يخيب أبدًا: الحجاج نحو عالم أفضل"، الذي من المقرر أن يصدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

قد يهمك أيضاً

تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة: حرب إسرائيل في غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"

ردًا على التقرير في أخبار الفاتيكان، قال يارون سايدمان، السفير الإسرائيلي لدى الكرسي الرسولي، "كانت هناك مذبحة إبادة جماعية في 7 أكتوبر 2023 لمواطنين إسرائيليين"، في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وشهد احتجاز 250 آخرين كرهائن.

كتب سايدمان على موقع إكس: "منذ ذلك الحين، مارست إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس ضد محاولات من سبع جبهات مختلفة لقتل مواطنيها. أي محاولة لتسميتها بأي اسم آخر هي تمييز للدولة اليهودية".

البابا، البالغ من العمر 87 عامًا، هو آخر المتحدثين بين عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات الدولية التي تشير إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة على أنها إبادة جماعية محتملة.

تواجه إسرائيل قضية رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث تتهم بريتوريا الدولة اليهودية بالإبادة الجماعية، قائلة إن القيادة الإسرائيلية "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة".

رفضت إسرائيل في وقت سابق من هذا العام ما أسمته الاتهام "المشوه بشكل صارخ" بالإبادة الجماعية الذي وجهته إليها جنوب إفريقيا، بحجة أن حربها تُخاض دفاعًا عن النفس ضد حماس، وأنها تستهدف الجماعة المسلحة وليس الفلسطينيين ككل.

وقال تقرير للجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة صدر الخميس إن سلوك إسرائيل بالحرب في غزة "يتفق مع خصائص الإبادة الجماعية"، بما في ذلك الخسائر البشرية الجماعية بين المدنيين واستخدام المجاعة كسلاح.

واتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في انتقادات قوية منذ بدء الحرب العام الماضي. كانت الدولة الخليجية العربية قريبة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل حرب 7 أكتوبر.

نادرًا ما يعلق البابا فرنسيس على السياسة، وغالبًا ما يقتصر في تصريحاته على دعوات السلام. في مارس/آذار، كرّر البابا دعوته لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في رسالته التقليدية لعيد الفصح في الفاتيكان، وأدان الحرب ووصفها بأنها "عبثية".

وناشد بـ"وقف إطلاق نار فوري"، والوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة و"الإفراج الفوري عن الرهائن".

في ديسمبر/كانون الأول 2023، تحدث البابا عن مقتل امرأتين برصاص قناص إسرائيلي داخل كنيسة العائلة المقدسة في غزة. وأعرب عن أسفه لأن "المدنيين العزل هم أهداف للقنابل وإطلاق النار" في غزة، واستشهد بالكتاب المقدس بشأن الحرب.

وقالت وزارة الصحة هناك إن حرب إسرائيل في غزة قتلت أكثر من 43 ألف فلسطيني، ودمرت مساحات كبيرة من الأراضي، مما أدى إلى أزمة إنسانية.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.