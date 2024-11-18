البابا فرنسيس يدعو للتحقيق في "إبادة جماعية" محتملة في غزة

يان إيغلاند لـCNN: غزة مدمرة تمامًا.. والحرب العبثية ليست دفاعًا عن النفس كما تدعي إسرائيل وأمريكا

(CNN)-- قال البابا فرنسيس إن احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة يجب أن "يُحقق فيه بعناية"، في أحد أقوى انتقاداته حتى الآن للحرب الإسرائيلية في المنطقة.

نقلت وكالة أنباء الفاتيكان، وهي وكالة الأنباء الرسمية للكرسي الرسولي، عن البابا قوله في كتاب قادم له: "وفقًا لبعض الخبراء... ما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية... يجب التحقيق بعناية لتحديد ما إذا كان يتناسب مع التعريف الفني الذي صاغه رجال القانون والهيئات الدولية".

وفي حديثه عن اللاجئين، قال البابا: "أفكر قبل كل شيء في أولئك الذين يغادرون غزة في خضم المجاعة التي ضربت إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين نظرًا لصعوبة الحصول على الغذاء والمساعدات إلى أراضيهم"، وفقًا لوكالة أنباء الفاتيكان.

باستثناءات قليلة، مُنع معظم سكان غزة من مغادرة المنطقة منذ بدء الحرب، لكن ما يقرب من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من مليوني نسمة نزحوا داخليًا.

ومقتطفات ما قاله البابا فرنسيس مأخوذة من كتابه "الأمل لا يخيب أبدًا: الحجاج نحو عالم أفضل"، الذي من المقرر أن يصدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

ردًا على التقرير في أخبار الفاتيكان، قال يارون سايدمان، السفير الإسرائيلي لدى الكرسي الرسولي، "كانت هناك مذبحة إبادة جماعية في 7 أكتوبر 2023 لمواطنين إسرائيليين"، في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وشهد احتجاز 250 آخرين كرهائن.

كتب سايدمان على موقع إكس: "منذ ذلك الحين، مارست إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس ضد محاولات من سبع جبهات مختلفة لقتل مواطنيها. أي محاولة لتسميتها بأي اسم آخر هي تمييز للدولة اليهودية".

البابا، البالغ من العمر 87 عامًا، هو آخر المتحدثين بين عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات الدولية التي تشير إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة على أنها إبادة جماعية محتملة.

تواجه إسرائيل قضية رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث تتهم بريتوريا الدولة اليهودية بالإبادة الجماعية، قائلة إن القيادة الإسرائيلية "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة".

رفضت إسرائيل في وقت سابق من هذا العام ما أسمته الاتهام "المشوه بشكل صارخ" بالإبادة الجماعية الذي وجهته إليها جنوب إفريقيا، بحجة أن حربها تُخاض دفاعًا عن النفس ضد حماس، وأنها تستهدف الجماعة المسلحة وليس الفلسطينيين ككل.

وقال تقرير للجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة صدر الخميس إن سلوك إسرائيل بالحرب في غزة "يتفق مع خصائص الإبادة الجماعية"، بما في ذلك الخسائر البشرية الجماعية بين المدنيين واستخدام المجاعة كسلاح.

واتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في انتقادات قوية منذ بدء الحرب العام الماضي. كانت الدولة الخليجية العربية قريبة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل حرب 7 أكتوبر.

نادرًا ما يعلق البابا فرنسيس على السياسة، وغالبًا ما يقتصر في تصريحاته على دعوات السلام. في مارس/آذار، كرّر البابا دعوته لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في رسالته التقليدية لعيد الفصح في الفاتيكان، وأدان الحرب ووصفها بأنها "عبثية".

وناشد بـ"وقف إطلاق نار فوري"، والوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة و"الإفراج الفوري عن الرهائن".

في ديسمبر/كانون الأول 2023، تحدث البابا عن مقتل امرأتين برصاص قناص إسرائيلي داخل كنيسة العائلة المقدسة في غزة. وأعرب عن أسفه لأن "المدنيين العزل هم أهداف للقنابل وإطلاق النار" في غزة، واستشهد بالكتاب المقدس بشأن الحرب.

وقالت وزارة الصحة هناك إن حرب إسرائيل في غزة قتلت أكثر من 43 ألف فلسطيني، ودمرت مساحات كبيرة من الأراضي، مما أدى إلى أزمة إنسانية.