Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مسوؤل لبناني يوضح رد حزب الله على مقترح وقف إطلاق النار.. ومبعوث أمريكي في بيروت "قريبًا" - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مسوؤل لبناني يوضح رد حزب الله على مقترح وقف إطلاق النار.. ومبعوث أمريكي في بيروت "قريبًا"

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة

(CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت "قريبًا"، بعد أن رد لبنان "إيجابيًا" على اقتراح تدعمه الولايات المتحدة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله. 

وأوضاف ميقاتي، في حديث لقناة العربي الإخبارية، إن الحكومة اللبنانية تسعى للحصول على توضيحات بشأن بعض "النقاط غير الواضحة" في الاقتراح. 

وأشار ميقاتي إلى أن أجزاء كبيرة من مسودة الاتفاق تم حلها، مع بعض النقاط التي تتطلب "توضيحًا" تتطلب مناقشات "وجهًا لوجه" مع هوكشتاين.

وأبلغ مسؤول لبناني شبكة CNN في وقت سابق أن السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون نقلت الاقتراح إلى الحكومة اللبنانية عبر نبيه بري، رئيس مجلس النواب، مساء الخميس.

وفقًا للمسؤول، استعرض حزب الله الاقتراح وقدم رده إلى السلطات اللبنانية مساء الأحد. ووصف المصدر الرد بأنه "إيجابي" إلى حد كبير.

قد يهمك أيضاً

مسؤول أمريكي كبير: "يجب وضع حزب الله تحت الضغط" لوقف إطلاق النار في لبنان

ويهدف الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة إلى تحقيق وقف للأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، ويُصوَّر على أنه أساس لوقف إطلاق نار دائم، وفقًا للمسؤول اللبناني، مضيفًا أن الشروط تقع ضمن حدود قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان وإسرائيل عام 2006. 

وينص القرار على أن الجماعات المسلحة الوحيدة في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان يجب أن تكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ويتطلب الاقتراح أيضًا انسحاب القوات البرية الإسرائيلية، التي تعمل في جنوب لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول، من البلاد ويطالب بتطبيق أكثر صرامة للقرار 1701، وفقًا للمسؤول اللبناني.

"الحرية العملياتية" الإسرائيلية

لكن مصدرًا إسرائيليًا مطلعًا على المحادثات شكك في احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك، مشيرًا إلى أنه في حين تم إحراز تقدم، فإن رفض حزب الله قبول طلب إسرائيل بالحق في ضرب أهداف حزب الله في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من شأنه أن يعرض العملية للخطر. وأضاف المصدر أنه بدون هذا البند، فمن غير المؤكد ما إذا كان نتنياهو يستطيع تأمين موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن هوكشتاين لم يؤكد بعد موعد وصوله إلى المنطقة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن "الحرية العملياتية الكاملة" للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان "شرط غير قابل للتفاوض".

وأضاف: "في نهاية الحرب، سنحظى بالحرية العملياتية في غزة، وبالتالي سنحظى بالحرية العملياتية في لبنان أيضًا. لن نوافق على أي ترتيب لا يستحق الورق المكتوب عليه". وتابع: "نحن نغير النموذج الأمني ​​ولن نعود إلى عقود من مفاهيم الاحتواء والتهديدات دون رد. لن يحدث هذا مرة أخرى".

وفي مقابلته مع تلفزيون العربي، رفض ميقاتي التقارير التي تحدثت عن مطالب بمنح الجيش الإسرائيلي الحرية العملياتية في جنوب لبنان ووصفها بأنها "تكهنات"، مضيفا أنه لم ير مثل هذا البند في الاقتراح.

قد يهمك أيضاً

حزب الله يؤكد مقتل متحدثه الإعلامي محمد عفيف و4 آخرين بعد يوم من غارة إسرائيلية

وقال نجيب بري، الذي يرأس حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، وهو محاور في المحادثات، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، الجمعة، إن الاقتراح الذي تلقاه من الولايات المتحدة لا يتضمن ذكرًا لحرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعلم أن مثل هذا الطلب سيكون "غير مقبول".

وقال المسؤول اللبناني، الذي تحدث إلى شبكة CNN أيضًا، إن الاقتراح لا يشير إلى حق إسرائيل في مواصلة ضرب لبنان بعد الهدنة.

وقال المصدر أيضًا إن حزب الله وافق على فصل صراعه مع إسرائيل عن الحرب الإسرائيلية في غزة. 

قبل الهجوم الإسرائيلي الشامل في أواخر سبتمبر/أيلول، أصرّ حزب الله على أنه لن يوقف الهجمات شبه اليومية على أقصى الأراضي الشمالية لإسرائيل إلا بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفقًا لمسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى متعددين، وافق حزب الله في البداية على فصل الصراعين في الليلة التي سبقت مقتل زعيمه حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية في أواخر سبتمبر/أيلول.

وأشار ميقاتي إلى أن حكومته على اتصال بفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال مصدر لبناني آخر مطلع على محادثات وقف إطلاق النار لشبكة CNN في وقت سابق إن الرئيس المنتخب ترامب أيد مسار مفاوضات وقف إطلاق النار الذي اقترحه هوكشتاين، مما يزيد من فرص نجاحه.

إسرائيل "مستعدة لإبرام" صفقة

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN إنه "لا يوجد أي أساس" للتقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستحاول تأخير التوصل إلى اتفاق. وذكر المصدر: "لقد أكد لنا الإسرائيليون أنهم مستعدون للقيام بذلك".

وقال المسؤول الأمريكي إن الاتفاق مع حزب الله من شأنه أن "يرسل إشارة إلى حماس" بأن إسرائيل وشركاءها سيبذلون قصارى جهدهم لتأمين صفقة تعيد الرهائن المحتجزين في غزة.

وأكد المسؤول: "إذا كان لدينا اتفاق بشأن لبنان، فسوف نهبط بقوة على حماس لمحاولة الحصول على صفقة رهائن"، مضيفًا أن إسرائيل بحاجة إلى "تحويل هذا النجاح العسكري... إلى نجاح استراتيجي".

وذكر المسؤول الأمريكي أن المنطقة وصلت إلى طريق مسدود حيث رفضت حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن الإسرائيليين، وتعهد حزب الله بمواصلة القتال حتى تنتهي حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.

ولفت المسؤول أنه في حين أن الولايات المتحدة ليست مطلعة على جميع الخطط العسكرية الإسرائيلية، فإن "إضعاف حزب الله يساعد" في التوصل إلى اتفاق.

وقال المسؤول الأمريكي إنه "للحصول على صفقة في لبنان، يجب وضع حزب الله تحت الضغط"، مضيفًا أن "حزب الله لا يستطيع إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية الضخمة" عبر الحدود مع إسرائيل.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.