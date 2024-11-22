مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآن وما قد تود معرفته

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت "مثير للغضب"، وانتقد المحكمة لمقارنتها تصرفات إسرائيل بعد هجوم حركة حماس عليها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتصرفات حماس.

وذكر بايدن، في بيان، أن "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر مثير للغضب، واسمحوا لي أن أكون واضحا مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، وسنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال، لـ CNN، إن إدارة بايدن "ترفض بشكل أساسي" قرار المحكمة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستناقش "الخطوات التالية" مع شركاء مثل إسرائيل.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق القيادي بحماس، محمد "الضيف" لارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".