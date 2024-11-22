(CNN)-- قالت السلطات الصحية في غزة إن الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع أسفرت عن مقتل 87 فلسطينيا على الأقل خلال 24 ساعة، فيما تجاوز عدد القتلى في القطاع 44 ألفا.

قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة لشبكة CNN، الخميس، إن 65 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على شمال غزة خلال الليل، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع العدد، ومشيرا إلى أن المصابين ما زالوا يصلون إلى المستشفى.

وفي مقابلة مع قناة الأقصى التابعة لحماس، قال أبو صفية إنه يعتقد أن حوالي 200 شخص كانوا في الموقع عندما وقع قصف الجيش الإسرائيلي.

وفي غارة منفصلة، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا، بينهم 10 أطفال، شمال مدينة غزة وسط القطاع، بحسب الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، الذي قال في بيان، الخميس، إن الغارة الجوية أصابت منزل عائلة في حي الشيخ رضوان.

من جهته قال الدفاع المدني في غزة إن فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الأشخاص من تحت الأنقاض، وإن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الضربتين.

وتأتي هذه الضربات مع ارتفاع عدد القتلى في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المتجدد على شمال القطاع حيث قُتل ما لا يقل عن 44,056 شخص وأصيب أكثر من 104,000 آخرين في القطاع منذ بدء الحرب العام الماضي، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.