إلياس بوصعب لـCNN: أرى فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان لكنها غير مضمونة

إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كشفه مصدر

القدس (CNN)-- أعلن مصدر مطلع على المفاوضات، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني "من حيث المبدأ"، خلال مشاورات أمنية جرت، مساء الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال المصدر إن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي يُتوقع أن يتم نقلها إلى الحكومة اللبنانية، الاثنين.

ولا تزال هذه التفاصيل وغيرها قيد التفاوض، في حين أكدت مصادر عديدة أن الاتفاق لن يكون نهائيا حتى يتم حل جميع القضايا.

ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما لم يتم بعد.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن المحادثات تتجه على ما يبدو بشكل إيجابي نحو اتفاق، لكنها أقرت أيضًا أنه مع استمرار إسرائيل وحزب الله في تبادل إطلاق النار، فإن خطأ واحدا قد يقلب المحادثات رأسا على عقب.