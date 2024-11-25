مسؤول إسرائيلي يكشف عن آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار مع حزب الله

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تفاؤل بموافقة "حزب الله".. مقترح أمريكي إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان يكتسب زخمًا

القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف المسؤول أنه لا تزال هناك نقاط خلاف يجب حلها، دون تقديم تفاصيل.

وقُتل أكثر من 3000 شخص في الهجمات الإسرائيلية منذ تصاعد الأعمال العدائية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب إحصاء شبكة CNN لأرقام وزارة الصحة اللبنانية، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال مقابلة، الاثنين، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن اتفاقا قد يتم "في غضون أيام".

وأضاف: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في لبنان - قد يحدث في غضون أيام. نحتاج فقط لسد آخر الفجوات".

وأردف هرتسوغ قائلا إن الاتفاق الناجح يجب أن يسمح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى منازلهم وإبعاد حزب الله عن الحدود.

وقال السفير الإسرائيلي: "إذا كانت هناك أي اضطرابات - فإسرائيل تحتفظ بحرية التصرف".

وأكد مصدر إقليمي لشبكة CNN، الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعة اللبنانية المسلحة بات "قريبا للغاية".

وأشار المصدر الإقليمي إلى أنه في حين أن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى، إلا أنه لم يتبلور بشكل كامل بعد. وحذر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون من أنه لم يتم منح الضوء الأخضر للوسطاء حتى الآن.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لشبكة CNN: "نحن نمضي في هذا الاتجاه، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا التي يجب معالجتها".