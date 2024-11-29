هل الهدنة مع حزب الله يمكن أن تستمر لسنوات؟.. نتنياهو يرد

كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إن "الظروف تحسنت".

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، أن "الظروف تغيرت للأفضل"، وتابع أن "الكثير يجري من أجل التوصل إلى اتفاق"، لكنه رفض الخوض في تفاصيل أكثر.

وبشأن لبنان، حذر نتنياهو من أنه في حالة انتهاك حزب الله لبنود وقف إطلاق النار في لبنان، فسوف تكون هناك "حرب مكثفة"، وأكد أن وقف إطلاق النار "لا يعني نهاية الحرب"، وعندما سئل عما إذا كانت الهدنة مع حزب الله يمكن أن تستمر لسنوات، قال إنها يمكن أن "تكون قصيرة أيضا".

وأضاف: "لا يوجد خداع معنا، نحن ننفذ وقف إطلاق النار بالقوة. ولكن إذا لزم الأمر، فقد أعطيت توجيها للقوات إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار فسوف يؤدي ذلك إلى حرب مكثفة".

وتعهد بأنه سيفعل "كل ما في وسعه" لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وقال: "سأحشد كل القوى الممكنة، ويجب على كل زعيم وكل دولة تريد ضمان السلام العالمي، ليس فقط أمن إسرائيل، بل والسلام العالمي، أن تمنع نظام آية الله من تسليح نفسه بالأسلحة النووية".