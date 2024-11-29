(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه "لن يوافق على إنهاء الحرب في غزة، لأن حركة حماس لم يتم تفكيكها بعد".

وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كان سيوافق على وقف إطلاق النار في غزة في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، أجاب بأنه "مستعد لوقف إطلاق النار في أي لحظة، لكن إنهاء الحرب، لست مستعدا لذلك، لأننا بحاجة أيضا إلى تحقيق القضاء على حماس".

وأشار إلى أن إنهاء الحرب في غزة هو "إنجاز مختلف" مقارنة بإنهاء حرب إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، حيث "تم تنفيذها بأهداف مختلفة".

وقال نتنياهو: "في الشمال (لبنان) كان الهدف هو تقليص قوة حزب الله، وفي الجنوب (غزة) القضاء على حماس"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قادرة على منع الأسلحة من دخول لبنان عبر سوريا من خلال قصف سوريا".

وأضاف أن إسرائيل "لا تستطيع أن تفعل الشيء نفسه مع غزة، لأن لديها اتفاق سلام مع مصر التي تحد قطاع غزة من الجنوب".

وقال: "لن أسمح لأي كيان في غزة بإعادة التسلح، لكن الجواب واضح: أنا مستعد لوقف إطلاق النار في الجنوب، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك، وأنا أعمل على الإفراج عن الرهائن".

كما تحدث نتنياهو عن تلقي الأسلحة من الولايات المتحدة، والتي قال إنها توقفت قبل وقف إطلاق النار مع حزب الله، وقال إنه الآن بعد تطبيق الهدنة في لبنان، فإن إسرائيل "ستعيد تسليح قواتنا وتجديدها وإنتاج الأسلحة على نطاق واسع، وفي الوقت نفسه، سنتلقى أيضًا أسلحة، بعضها توقف، من الولايات المتحدة".

وتابع: "كانت هناك عناصر ومكونات من الأسلحة والمعدات لم تصل إلينا، لكن يمكنني أن أخبرك أنني واثق من أنها ستصل إلينا، قد تصل الآن، خلال فترة الانتقال بين الإدارات، لكن الرئيس (الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب أخبرني بشكل لا لبس فيه أنه، فيما يتعلق به، لن يكون هناك تأخير في أي أسلحة".