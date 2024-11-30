جنرال أمريكي يصل بيروت لبدء آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار

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(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، ليشغل منصب أحد الرؤساء المسؤولين عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وسيتولى جيفرز، قائد القيادة المركزية للعمليات الخاصة، رئاسة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية مع المستشار الأول للرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين.

وتقود الولايات المتحدة آلية مراقبة وقف إطلاق النار وتتكون من القوات اللبنانية والإسرائيلية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وفرنسا.

وكان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، دفعة كبيرة من الإدارة الأمريكية في هدفها المتمثل في إنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله.